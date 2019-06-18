Трансляция пресс-конференции на тему "Мониторинг электоральных ориентаций населения Украины" по результатам четырех волн роллингового опроса, проведенного 7-13 июня 2019 года

Во вторник, 18 июня, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Мониторинг электоральных ориентаций населения Украины" по результатам четырех волн роллингового опроса, проведенного с 7 июня по 13 июня 2019 года. Участники: директор Центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук, директор по развитию Украинского института социальных исследований им. А.Яременко Владимир Барабаш (ул. Рейтарская 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.