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11:20 14.06.2019

Трансляция пресс-конференции первой пятёрки объединенных сил националистов ВО "Свобода"

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В пятницу, 14 июня, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция первой пятёрки объединенных сил националистов ВО "Свобода". Участники: лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок; лидер "Национального Корпуса" Андрей Билецкий; командир Украинской Добровольческой Армии Дмитрий Ярош; глава "Правого сектора" Андрей Тарасенко; вице-спикер Верховной Рады Украины VII созыва, глава секретариата ВО "Свобода" Руслан Кошулинский (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (067) 753-02-68.

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