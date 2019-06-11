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12:00 11.06.2019

Трансляция пресс-конференции на тему "Электронное здоровье – угроза национальной безопасности Украины?"

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Во вторник, 11 июня, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Электронное здоровье – угроза национальной безопасности Украины?". Участники: заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Олег Мусий, и.о. главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Юрий Савчук, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам информатизации и связи Александр Данченко, и.о. генерального директора ГП "Электронное здоровье" Роман Егорченко, президент БФ "Развитие современной медицины" Всеволод Конотоп (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

 

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