Трансляция пресс-конференции на тему "Электронное здоровье – угроза национальной безопасности Украины?"

Во вторник, 11 июня, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Электронное здоровье – угроза национальной безопасности Украины?". Участники: заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Олег Мусий, и.о. главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Юрий Савчук, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам информатизации и связи Александр Данченко, и.о. генерального директора ГП "Электронное здоровье" Роман Егорченко, президент БФ "Развитие современной медицины" Всеволод Конотоп (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.