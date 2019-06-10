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11:30 10.06.2019

Трансляция пресс-конференции на тему "Мониторинг электоральных ориентаций населения Украины"

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В понедельник, 10 июня, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Мониторинг электоральных ориентаций населения Украины". Участники: председатель правления Украинского института социальных исследований им. А.Яременко Ольга Балакирева, директор Центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук, директор по развитию, Украинский институт социальных исследований им. А.Яременко Владимир Барабаш (ул. Рейтарская 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

 

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Трансляция пресс-конференции на тему "Мониторинг электоральных ориентаций населения Украины"

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