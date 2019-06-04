Трансляция пресс-конференции на тему "Восстановление работы и стратегия развития ОАО "Одесский припортовый завод"

Во вторник, 4 июня, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Восстановление работы и стратегия развития ОАО "Одесский припортовый завод". Участники: вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП), почётный президент правления ООО "Всеукраинская Энерго Компания" Виталий Колесников; советник-консультант УСПП Дмитрий Березовский (ул. Рейтарская 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.