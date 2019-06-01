Видео

20:27 01.06.2019

Экс-футболист сборной Испании Рейес погиб в ДТП

2 мин читать
Экс-футболист сборной Испании Рейес погиб в ДТП

Испанский футболист Хосе Антонио Рейес погиб в автокатастрофе, сообщил клуб "Севилья".

"Мы не можем передать худшей новости. В ДТП погиб наш любимый игрок команды Хосе Антонио Рейес. Покойся с миром", - говорится в сообщении, размещенном в субботу в Твиттере клуба.

На эмблеме клуба помещена черная траурная перевязь.

По сообщению испанской газеты El País, трагическое происшествие случилось в 11:40 местного времени (12:40 по Киеву) на автотрассе А-376, которая связывает испанские города Севилью и Утреру. Автомобиль, в котором находился Рейес, сошел с трассы и загорелся.

О деталях трагического происшествия не сообщается.

Рейес начал футбольную карьеру в "Севилье" в 1994 году. В разные годы он также выступал за клубы "Арсенал", "Бенфика", "Реал", "Атлетико", "Эспаньол", "Кордова", "Эстремадура", был игроком национальной сборной Испании.

Футболисту удалось завоевать ряд трофеев. Так, он является пятикратным победителем Лиги Европы УЕФА. Трижды он это сделал с "Севильей" (2013/14, 2014/15, 2015/16), дважды – с "Атлетико" 2019/10, 2011/12). В составе "Атлетико" же он по разу выиграл Суперкубок УЕФА (2010) и ныне не существующий Кубок Интертото (2007). Кроме того, Хосе Антонио Рейес – чемпион Испании в составе "Реала" (2006/07) и чемпион Англии в составе "Арсенала" (2003/04).

Теги: #испания #севилья #футбол #рейес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:32 29.05.2019
В Украинской ассоциации футбола и НАБУ опровергли информацию об обысках в Доме футбола

В Украинской ассоциации футбола и НАБУ опровергли информацию об обысках в Доме футбола

11:48 27.05.2019
Авиакомпания SkyUp запустила регулярные рейсы из Харькова и Запорожья в Барселону

Авиакомпания SkyUp запустила регулярные рейсы из Харькова и Запорожья в Барселону

18:41 21.05.2019
Украинский коллектив Asturia исполнит гимн Лиги чемпионов на финале 1 июня в Мадриде

Украинский коллектив Asturia исполнит гимн Лиги чемпионов на финале 1 июня в Мадриде

20:32 19.05.2019
Ахметов: "Шахтер" стал самым титулованным клубом в истории независимой Украины

Ахметов: "Шахтер" стал самым титулованным клубом в истории независимой Украины

19:59 19.05.2019
"Шахтер" в 12-й раз и третий год подряд стал чемпионом Украины по футболу

"Шахтер" в 12-й раз и третий год подряд стал чемпионом Украины по футболу

17:25 17.05.2019
Экс-гендиректор ХТЗ Губин получил политическое убежище в Испании

Экс-гендиректор ХТЗ Губин получил политическое убежище в Испании

16:32 17.05.2019
Федерация футбола Украины переименована в Украинскую ассоциацию футбола

Федерация футбола Украины переименована в Украинскую ассоциацию футбола

23:16 15.05.2019
"Шахтер" в 13-й раз завоевал Кубок Украины по футболу

"Шахтер" в 13-й раз завоевал Кубок Украины по футболу

21:29 11.05.2019
"Шахтер" увеличил отрыв от "Динамо" до 11 очков

"Шахтер" увеличил отрыв от "Динамо" до 11 очков

00:56 10.05.2019
В финале Лиги Европы также будут две английские команды – "Челси" и "Арсенал"

В финале Лиги Европы также будут две английские команды – "Челси" и "Арсенал"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Данилюк заявляет, что из ситуационной комнаты в АП исчезли серверы с секретной информацией

Ляшко с фракцией пытались сорвать заседание Кабмина

"Отойди от меня, нечисть!": Парубий - Новинскому во время голосования "церковного" законопроекта

В Раде подрались нардепы Шуфрич и Береза

МВД Украины получило доступ к видео провокации -тарана российского пограничного корабля - Аваков

ПОСЛЕДНЕЕ

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Презентация возобновленной международной благотворительной программы оздоровления украинских детей на Кубе"

Трансляция пресс-конференции на тему "Кто пытается уничтожить Всеукраинский военно-патриотический центр-музей "Шампань"?

Трансляция пресс-конференции на тему "Кедры возвращаются на украинские земли. Забытая история и возрождение богатых, могущественных, целебных лесов страны"

Неизвестные лица выломали дверь в городской ратуше Львова и ворвались внутрь

Андрей Билецкий настаивает на принятии закона об упрощении процедуры получения гражданства иностранными добровольцами

Трансляция пресс-конференции на тему "Власть меняется, беспредел остается. Сегодня ночью рейдеры захватили ЖК "Чайка"

Данилюк заявляет, что из ситуационной комнаты в АП исчезли серверы с секретной информацией

Трансляция пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Так кто же сдал наш Крым?"

Трансляция пресс-конференции на тему "Развитие прямой демократии в Украине: объявление о сотрудничестве между Украинским Институтом прямой демократии и Swiss Democracy Foundation"

Трансляция пресс-конференции политической партии "Слуга народа" о старте избирательной кампании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА