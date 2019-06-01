Экс-футболист сборной Испании Рейес погиб в ДТП

Испанский футболист Хосе Антонио Рейес погиб в автокатастрофе, сообщил клуб "Севилья".

"Мы не можем передать худшей новости. В ДТП погиб наш любимый игрок команды Хосе Антонио Рейес. Покойся с миром", - говорится в сообщении, размещенном в субботу в Твиттере клуба.

No podríamos ofrecer una noticia peor. Ha fallecido en accidente de tráfico nuestro querido canterano José Antonio Reyes. Descanse en paz. pic.twitter.com/RC26QJ6zOz — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 1 червня 2019 р.

На эмблеме клуба помещена черная траурная перевязь.

По сообщению испанской газеты El País, трагическое происшествие случилось в 11:40 местного времени (12:40 по Киеву) на автотрассе А-376, которая связывает испанские города Севилью и Утреру. Автомобиль, в котором находился Рейес, сошел с трассы и загорелся.

О деталях трагического происшествия не сообщается.

Рейес начал футбольную карьеру в "Севилье" в 1994 году. В разные годы он также выступал за клубы "Арсенал", "Бенфика", "Реал", "Атлетико", "Эспаньол", "Кордова", "Эстремадура", был игроком национальной сборной Испании.

Футболисту удалось завоевать ряд трофеев. Так, он является пятикратным победителем Лиги Европы УЕФА. Трижды он это сделал с "Севильей" (2013/14, 2014/15, 2015/16), дважды – с "Атлетико" 2019/10, 2011/12). В составе "Атлетико" же он по разу выиграл Суперкубок УЕФА (2010) и ныне не существующий Кубок Интертото (2007). Кроме того, Хосе Антонио Рейес – чемпион Испании в составе "Реала" (2006/07) и чемпион Англии в составе "Арсенала" (2003/04).