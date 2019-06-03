Трансляция пресс-конференции на тему "Мониторинг электоральных ориентаций населения Украины"

В понедельник, 3 июня, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Мониторинг электоральных ориентаций населения Украины" по результатам трех волн роллингового опроса, проведенного с 20 мая по 31 мая 2019 года. Участники: председатель правления Украинского института социальных исследований им. А.Яременко Ольга Балакирева, директор Центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук, директор по развитию, Украинский институт социальных исследований им. А.Яременко Владимир Барабаш (ул. Рейтарская 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.