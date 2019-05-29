Неизвестные лица выломали дверь в городской ратуше Львова и ворвались внутрь

Андрей Билецкий настаивает на принятии закона об упрощении процедуры получения гражданства иностранными добровольцами
Трансляция пресс-конференции на тему "Власть меняется, беспредел остается. Сегодня ночью рейдеры захватили ЖК "Чайка"
Трансляция пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Так кто же сдал наш Крым?"
Трансляция пресс-конференции на тему "Развитие прямой демократии в Украине: объявление о сотрудничестве между Украинским Институтом прямой демократии и Swiss Democracy Foundation"
Трансляция пресс-конференции на тему "Досрочные выборы парламента - основная интрига и главные соперники"
Трансляция пресс-конференции на тему "Действия "Нафтогаза Украины" поставили под угрозу доставку газа потребителям в Днепропетровской области"
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