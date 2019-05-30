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12:30 30.05.2019

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Презентация возобновленной международной благотворительной программы оздоровления украинских детей на Кубе"

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В четверг, 30 мая, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Презентация возобновленной международной благотворительной программы оздоровления украинских детей на Кубе". Участники: председатель благотворительной организации "Международный благотворительный фонд Сергея Боголюбова "За жизнь" Сергей Боголюбов, председатель Киевской федерации греко-римской борьбы, общественный деятель Юрий Цикаленко, советник-посланник, временный поверенный в делах посольства Республики Куба в Украине Натача Диас Агилера (Natacha Díaz Aguilera), президент международного благотворительного фонда "Земля детей" Павел Мацепа, народный депутат Украины Наталья Королевская (ул. Рейтарская 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по электронной почте serg.bogolyubov@gmail.com, тел. (096) 747-01-21.

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