Трансляция пресс-конференции на тему "Власть меняется, беспредел остается. Сегодня ночью рейдеры захватили ЖК "Чайка"

В cреду, 29 мая, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Власть меняется, беспредел остается. Сегодня ночью рейдеры захватили ЖК "Чайка". В ночь на 29 мая 2019 года в пригороде Киева около 100 неизвестных спортивного телосложения, связанные с рейдерами Андреем Шишовым и Павлом Климцом, захватили ЖК "Чайка", где проживает проживает порядка 16 тысяч, заблокировав паркинг и въездные группы жилого комплекса. Участники: управляющий собственник девелоперской компании "ОМОКС" Алексей Кулагин, адвокат "ОМОКС" Андрей Добрянский, управляющий партнер Адвокатского бюро "Катерини Ковалевської" Катерина Ковалевская (ул. Рейтарская 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.