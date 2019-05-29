Видео

12:02 29.05.2019

Трансляция пресс-конференции на тему "Власть меняется, беспредел остается. Сегодня ночью рейдеры захватили ЖК "Чайка"

1 мин читать

В cреду, 29 мая, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Власть меняется, беспредел остается. Сегодня ночью рейдеры захватили ЖК "Чайка". В ночь на 29 мая 2019 года в пригороде Киева около 100 неизвестных спортивного телосложения, связанные с рейдерами Андреем Шишовым и Павлом Климцом, захватили ЖК "Чайка", где проживает проживает порядка 16 тысяч, заблокировав паркинг и въездные группы жилого комплекса. Участники: управляющий собственник девелоперской компании "ОМОКС" Алексей Кулагин, адвокат "ОМОКС" Андрей Добрянский, управляющий партнер Адвокатского бюро "Катерини Ковалевської" Катерина Ковалевская (ул. Рейтарская 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Данилюк заявляет, что из ситуационной комнаты в АП исчезли серверы с секретной информацией

Ляшко с фракцией пытались сорвать заседание Кабмина

"Отойди от меня, нечисть!": Парубий - Новинскому во время голосования "церковного" законопроекта

В Раде подрались нардепы Шуфрич и Береза

МВД Украины получило доступ к видео провокации -тарана российского пограничного корабля - Аваков

ПОСЛЕДНЕЕ

Данилюк заявляет, что из ситуационной комнаты в АП исчезли серверы с секретной информацией

Трансляция пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Так кто же сдал наш Крым?"

Трансляция пресс-конференции на тему "Развитие прямой демократии в Украине: объявление о сотрудничестве между Украинским Институтом прямой демократии и Swiss Democracy Foundation"

Трансляция пресс-конференции политической партии "Слуга народа" о старте избирательной кампании

Трансляция пресс-конференции на тему "Досрочные выборы парламента - основная интрига и главные соперники"

Трансляция пресс-конференции на тему "Действия "Нафтогаза Украины" поставили под угрозу доставку газа потребителям в Днепропетровской области"

Трансляция пресс-конференции на тему "Мониторинг электоральных ориентаций населения Украины"

«Национальный Корпус» требует внести изменения в Избирательный кодекс

Трансляция пресс-конференции на тему "Социальная обусловленность и показатели здоровья подростков и молодежи в Украине"

Трансляция пресс-конференции на тему а тему "Конфессиональная структура и создание Православной церкви Украины: результаты социологического опроса"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА