Трансляция пресс-конференции на тему "Кто пытается уничтожить Всеукраинский военно-патриотический центр-музей "Шампань"?

В четверг, 30 мая, в 11.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Кто пытается уничтожить Всеукраинский военно-патриотический центр-музей "Шампань"?". Участники: председатель общественной организации "Правовая защита и безопасность Украины" Юрий Микуляк и член общественной организации "Правовая защита и безопасность Украины" Сергей Веремеенко (ул. Рейтарская 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.