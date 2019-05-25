Луценко: в течение трех лет в Украине вынесли 2876 тыс. приговоров коррупционерам

В Генеральной прокуратуре Украины в течение трех лет вынесли 2876 тыс. приговоров коррупционерам, вернув в государственный бюджет 125 млрд грн, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"За эти три года мы имеем 2876 приговоров коррупционеров, которых закон позволяет арестовывать и осуждать в Генеральной прокуратуре. Также мы имеем 125 млрд грн, которые возвращены от коррупционеров в государственный бюджет", - рассказал Луценко в видео, размещенном на его странице в Фейсбук.

Он отметил, что в Украине правоохранительные органы перекрыли несколько источников коррупции. В частности, к ним относятся несправедливая процедура госзакупок, фирмы-прокладки и совместные предприятия в "Нафтогазе" и "теневой" доступ к лицензиям на добычу нефти, газа, янтаря, песка.

По словам Луценко, эти три отрасли были реформированы, и, следовательно, возможности для распространения коррупции в Украине сократились.