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12:26 27.05.2019

Трансляция пресс-конференции на тему "Развитие прямой демократии в Украине: объявление о сотрудничестве между Украинским Институтом прямой демократии и Swiss Democracy Foundation"

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В понедельник, 27 мая, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" состоится пресс-конференция на тему: "Развитие прямой демократии в Украине: объявление о сотрудничестве между Украинским Институтом прямой демократии и Swiss Democracy Foundation". Участники: член правления и директор по международному сотрудничеству Swiss Democracy Foundation Бруно Кауфман, а также представители "Украинского института прямой демократии" Павел Куфтырев, Александр Мережко и Александр Кочубей (ул. Рейтарская 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. +38 (050) 912-57-00 (Алексей).

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