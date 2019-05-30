Трансляция пресс-конференции на тему "Кедры возвращаются на украинские земли. Забытая история и возрождение богатых, могущественных, целебных лесов страны"

В четверг, 30 мая, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Кедры возвращаются на украинские земли. Забытая история и возрождение богатых, могущественных, целебных лесов страны". Участники: председатель ОО "Кедры Украины", экоактивист, инициатор "зеленых" социальных проектов, основатель социального кедрового питомника Татьяна Мадисон; кандидат биологических наук, научный сотрудник отдела естественной флоры Национального ботанического сада им.Н.Н.Гришко НАН Украины Александр Рак; ведущий специалист по связям с общественностью и прессой КП "Киевский городской дом природы" Ирина Юмина; жители поселения родовых поместий "Веселая Слободка" Александр Степанчук (ул. Рейтарская 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (063) 478-09-90.