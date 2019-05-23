Трансляция пресс-конференции на тему "Действия "Нафтогаза Украины" поставили под угрозу доставку газа потребителям в Днепропетровской области"

В пятницу, 24 мая, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Действия "Нафтогаза Украины" поставили под угрозу доставку газа потребителям в Днепропетровской области". Участники: глава правления АТ "Днепропетровскгаз" Иван Вакуленко, финансовый директор АТ "Днепропетровскгаз" Инна Калягина, главный инженер АТ "Днепропетровскгаз" Александр Макаренко, начальник управления в Днепропетровской области адвокатского объединения "Правовой альянс" Юлия Рудницкая (ул. Рейтарская 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (067) 943-79-01.