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11:30 23.05.2019

Трансляция пресс-конференции на тему "Мониторинг электоральных ориентаций населения Украины"

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В четверг, 23 мая, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Мониторинг электоральных ориентаций населения Украины" по результатам роллингового опроса, проведенного с 15 по 19 мая 2019 года в 24-х областях Украины и г. Киеве, опрошен 2121 респондент. Участники: председатель правления Украинского института социальных исследований имени А.Яременко Ольга Балакирева, директор Центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук (ул. Рейтарская 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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