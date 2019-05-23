Трансляция пресс-конференции на тему "Мониторинг электоральных ориентаций населения Украины"

В четверг, 23 мая, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Мониторинг электоральных ориентаций населения Украины" по результатам роллингового опроса, проведенного с 15 по 19 мая 2019 года в 24-х областях Украины и г. Киеве, опрошен 2121 респондент. Участники: председатель правления Украинского института социальных исследований имени А.Яременко Ольга Балакирева, директор Центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук (ул. Рейтарская 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.