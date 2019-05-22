Трансляция пресс-конференции на тему "Социальная обусловленность и показатели здоровья подростков и молодежи в Украине"

В среду, 22 мая, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция по поводу презентации отчета на тему "Социальная обусловленность и показатели здоровья подростков и молодежи в Украине" по результатам международного исследования ЮНИСЕФ "Здоровье и поведенческие ориентации учащейся молодежи". Участники: министр образования и науки Украины Лилия Гриневич; глава представительства Детского фонда ООН в Украине (ЮНИСЕФ) в Украине Лотта Сильвандер; председатель правления Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко Ольга Балакирева (ул. Рейтарская 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (050) 312-96-79, vreshetnik@unicef.org (Виктория Решетник).