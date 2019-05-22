Трансляция пресс-конференции на тему а тему "Конфессиональная структура и создание Православной церкви Украины: результаты социологического опроса"

В среду, 22 мая, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция заместителя директора КМИС Антона Грушецкого на тему "Конфессиональная структура и создание Православной церкви Украины: результаты социологического опроса" по результатам всеукраинского репрезентативного опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии с 12 по 18 мая 2019 года с целью выяснить конфессиональную структуру населения Украины, а также мнения и взгляды по созданию ПЦУ и предоставления ей Томоса (ул. Рейтарская 8/5А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.