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21:23 18.05.2019

Зеленский пообещал создать "неудобства" Верховной Раде из-за назначения инаугурации на неудобный день

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Зеленский пообещал создать "неудобства" Верховной Раде из-за назначения инаугурации на неудобный день

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал создать "неудобства" Верховной Раде Украины из-за решения о назначении даты его инаугурации на понедельник 20 мая, а не выходной день 19 мая, как предлагал он.

"Друзья, вы знаете, что инаугурация президента Украины назначена на 20 мая. Вы помните все, мы настаивали, чтобы инаугурация прошла именно 19 мая, чтобы это был выходной день, чтобы не создавать проблемы и транспортные заторы для киевлян. Ну, уже Рада как проголосовала – так проголосовала, что тут жаловаться", - сказал он в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook в субботу.

Зеленский отметил, что на инаугурации будет достаточно много иностранных гостей, поэтому значительная часть Киева будет перекрыта.

 

"Поэтому мы и хотели, чтобы это было 19 мая, в выходной день. Простите, пожалуйста, простите все, простите нас, простите Верховную Раду. Верховная Рада создала неудобства нам, мы, обещаю, сделаем им", - подчеркнул Зеленский.

Теги: #зеленский #украина #парламент #обращение
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