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10:09 13.05.2019

Трансляция пресс-конференции на тему "Новое Генеральное соглашение - консервация бедности в Украине?"

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В понедельник, 13 мая, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Новое Генеральное соглашение - консервация бедности в Украине?" в связи с запланированным подписанием нового Генерального соглашения о регулировании основных принципов и норм реализации социально-экономической политики и трудовых отношений в Украине, согласно Закону Украины "О коллективных договорах и соглашениях", которое заключается на трехсторонней основе между организациями профсоюзов, работодателей и органами исполнительной власти. Участники: председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец; заместитель председателя Конфедерации свободных профсоюзов Украины Петр Тулей; председатель Свободного профсоюза медицинских работников Украины Олег Панасенко (ул.Рейтарская, 8/5А). Аккредитация журналистов по тел. (044) 287-64-57.

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