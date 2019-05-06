Нацгвардия обнародовала подробности боя украинского спецназа с боевиками под Семеновкой

Документальное видео со свидетельствами очевидцев одного из первых широкомасштабных боев

на Донбассе, в котором приняли участие бойцы специальных подразделений Национальной

гвардии Украины и Службы безопасности Украины обнародовано на официальном YouTube-

канале.

В частности документальный фильм повествует о бое возле Семеновки у Словянска Донецкой

области 5 мая 2014 года.

«В этот день спецназ Национальной гвардии Украины выбил боевиков под руководством

российского террориста Игоря Гиркина с позиций под Семеновкой. В бою принимали участие

гвардейцы отряда спецназначения Западного и Южного территориальных управлений, "Омеги" и

роты спецназа киевской бригады охраны дипломатических представительств», - сказано в

описании к видео.

Это был один из первых случаев применения на Донбассе тяжелого вооружения.

Генерал-полковник Юрий Аллеров, который руководил ходом операции в целом, отметил: "Этот

бой был не первым боевым столкновением на Донбассе. Но впервые силы противника вступили в

организованный и открытый огневой бой с нашими войсками".

Бой с сепаратистами длился несколько часов. Заняв позиции в жилых домах, враг вел шквальный

огонь по украинским военным. Но благодаря умелым действиям спецназовцев боевики понесли

значительные потери - более 40 погибших и 200 раненых, и отступили к промзоне Славянска. При

этом украинские военные сохранили жизнь десятков мирных людей, которые находились в

населенном пункте. В бою погибли трое украинских военнослужащих, восемь получили ранения.

