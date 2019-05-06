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18:22 06.05.2019

Нацгвардия обнародовала подробности боя украинского спецназа с боевиками под Семеновкой

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Документальное видео со свидетельствами очевидцев одного из первых широкомасштабных боев
на Донбассе, в котором приняли участие бойцы специальных подразделений Национальной
гвардии Украины и Службы безопасности Украины обнародовано на официальном YouTube-
канале.
В частности документальный фильм повествует о бое возле Семеновки у Словянска Донецкой
области 5 мая 2014 года.
«В этот день спецназ Национальной гвардии Украины выбил боевиков под руководством
российского террориста Игоря Гиркина с позиций под Семеновкой. В бою принимали участие
гвардейцы отряда спецназначения Западного и Южного территориальных управлений, &quot;Омеги&quot; и
роты спецназа киевской бригады охраны дипломатических представительств», - сказано в
описании к видео.
Это был один из первых случаев применения на Донбассе тяжелого вооружения.
Генерал-полковник Юрий Аллеров, который руководил ходом операции в целом, отметил: &quot;Этот
бой был не первым боевым столкновением на Донбассе. Но впервые силы противника вступили в
организованный и открытый огневой бой с нашими войсками&quot;.
Бой с сепаратистами длился несколько часов. Заняв позиции в жилых домах, враг вел шквальный
огонь по украинским военным. Но благодаря умелым действиям спецназовцев боевики понесли
значительные потери - более 40 погибших и 200 раненых, и отступили к промзоне Славянска. При
этом украинские военные сохранили жизнь десятков мирных людей, которые находились в
населенном пункте. В бою погибли трое украинских военнослужащих, восемь получили ранения.
 

Теги: #оос
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