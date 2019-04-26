26 апреля 1986 года. Разговор диспетчеров после взрыва на ЧАЭС Чернобыль

Ветеран АТО призвал военных быть в стороне от политических противостояний и не поддаваться на манипуляции
Трансляция пресс-конференции на тему "Общественность требует привлечь к уголовной ответственности начальника Главного управления ГФС в Киевской области Алексея Кавилина"
Трансляция пресс-конференции на тему "Выборы и манипуляции: как технологии штабов повлияют на результаты второго тура?"
Трансляция пресс-конференции общественной инициативы "Виборча Рада UA" на тему "О вызовах сознательному выбору президента 2019" и о проведении национального экзит-пола во втором туре выборов
Трансляция пресс-конференции КМИС на тему "Общественно-политические настроения населения Украины накануне 2-го тура выборов президента Украины"
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Проект #ЗРАДА VS #ПЕРЕМОГА как шпаргалка для избирателя"
Трансляция пресс-конференции на тему "Дети - цветы жизни, а не плод сексуального наслаждения. Химическая кастрация - медицинское мероприятие, которое остановит педофилов"
Трансляция пресс-конференции на тему "Дело Сергиенко - проект для политического пиара: адвокаты представляют новую версию преступления и доказательства давления на участников дела"
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