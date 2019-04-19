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14:53 19.04.2019

Ветеран АТО призвал военных быть в стороне от политических противостояний и не поддаваться на манипуляции

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Политики не должны втягивать участников боевых действий в политическую борьбу, а военные не должны становиться часть политических противостояний. Видеообращение с таким призывом ветеран АТО Евгений Терехов (позывной «Титановый Джексон») разместил на своей странице в соцсети Facebook.

«Помня людей, которые воевали и воюют за Украину, меньше всего я хочу, чтобы их втягивали в политическую борьбу. А это пытаются сделать каждый, цинично прикрываясь лозунгами - «во имя Украины». Нашими руками пытаются организовать провокации и протесты. В последние дни перед голосованием, во время дебатов и в день выборов призываю всех военных быть в стороне от политических противостояний», - призвал Е.Терехов.

Ветеран также призвал военных не поддаваться на манипуляции, а поддержать правоохранителей, которые будут нести службу в ближайшие дни.

«Знаю, что у вас во всех жесткая гражданская позиция. Но избегайте манипуляций со стороны политиков вашими чувствами и ощущениями. Помните, что покой граждан на всех акциях, дебатах и во время выборов будут защищать полицейские и гвардейцы. Многие из них сидели с вами в одних окопах. Помогите им, поддержите. Как тогда, на войне», - сказал он.

При этом Е.Терехов добавил: «Наша сила - в нашем единстве. Давайте, чтобы политики этого не изменили. И мы за один день не разрушили то, за что так тяжело боролись и сражались 5 лет».

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