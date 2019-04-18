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14:00 18.04.2019

Трансляция пресс-конференции на тему "Общественность требует привлечь к уголовной ответственности начальника Главного управления ГФС в Киевской области Алексея Кавилина"

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В четверг, 18 апреля, в 14.20 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Общественность требует привлечь к уголовной ответственности начальника Главного управления ГФС в Киевской области Алексея Кавилина". Участники: председатель ОО "Украинский Координационный Совет", организатор пресс-конференции Андрей Хома; Председатель ОО "Государство будущего" Сергей Здомищук, заместитель председателя ОО "Антикоррупционное бюро в Украине" Игорь Куриленко (ул. Рейтарская 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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