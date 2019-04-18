Видео

10:00 18.04.2019

Трансляция пресс-конференции общественной инициативы "Виборча Рада UA" на тему "О вызовах сознательному выбору президента 2019" и о проведении национального экзит-пола во втором туре выборов

1 мин читать

В четверг, 18 апреля, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция общественной инициативы "Виборча Рада UA" на тему "О вызовах сознательному выбору президента 2019" и о проведении национального экзит-пола во втором туре выборов. Участники: доктор экономических наук, глава правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский; директор Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива" Ирина Бекешкина; эксперт в области права, глава правления Центра политико-правовых реформ, преподаватель Национального университета "Киево-Могилянская академия" Игорь Колиушко, доктор философских наук, руководитель отдела в Институте философии НАН Украины Евгений Быстрицкий, журналист, шеф редактор интернет-издания "Детектор медиа" Наталья Лигачева, (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (098)053-60-13, shulimovstas@gmail.com (Станислав Шулимов), (067) 722-09-61, dan23477780@gmail.com (Данил Метельский).

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ляшко с фракцией пытались сорвать заседание Кабмина

"Отойди от меня, нечисть!": Парубий - Новинскому во время голосования "церковного" законопроекта

В Раде подрались нардепы Шуфрич и Береза

МВД Украины получило доступ к видео провокации -тарана российского пограничного корабля - Аваков

Видео: с автоматами бегали по второму этажу, открывали все кабинеты и убивали всех, кого могли найти - директор керченского колледжа

ПОСЛЕДНЕЕ

Трансляция пресс-конференции на тему "Фейки, факты и повестка дня для страны"

Трансляция пресс-конференции КМИС на тему "Общественно-политические настроения населения Украины накануне 2-го тура выборов президента Украины"

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Проект #ЗРАДА VS #ПЕРЕМОГА как шпаргалка для избирателя"

Трансляция пресс-конференции на тему "Дети - цветы жизни, а не плод сексуального наслаждения. Химическая кастрация - медицинское мероприятие, которое остановит педофилов"

Трансляция пресс-конференции на тему "Дело Сергиенко - проект для политического пиара: адвокаты представляют новую версию преступления и доказательства давления на участников дела"

Трансляция пресс-конференции Социологической группы "Рейтинг" на тему "Мониторинг электоральных настроений украинцев"

Трансляция пресс-конференции на тему "Таможня незаконно блокирует поставки тканей для армии"

Трансляция пресс-конференции на тему "3 года деятельности правительства Гройсмана: что дальше?"

Трансляция пресс-конференции общественного объединения "Сердца киборгов" о социальных проектах для семей участников боевых действий на востоке Украины

Схватил за горло и порвал рубашку: нардеп от БПП Барна подрался с представителем команды Зеленского

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА