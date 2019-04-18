Трансляция пресс-конференции на тему "Выборы и манипуляции: как технологии штабов повлияют на результаты второго тура?"

В четверг, 18 апреля, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Выборы и манипуляции: как технологии штабов повлияют на результаты второго тура?". Участники: политолог, руководитель политико-правовых программ ОО "Украинский Центр общественного развития" Игорь Рейтерович, эксперт Центра по вопросам информационных и имиджевых технологий Татьяна Илюк, психолог, кандидат психологических наук Лариса Литвинова и директор Института мировой политики Евгений Магда. Организатор - ОО "Украинский Центр общественного развития" (ул. Рейтарская 8/5-А). Аккредитация журналистов (068) 166-86-59.