Трансляция пресс-конференции КМИС на тему "Общественно-политические настроения населения Украины накануне 2-го тура выборов президента Украины"

Во вторник, 16 апреля, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Общественно-политические настроения населения Украины накануне 2-го тура выборов президента Украины" по результатам всеукраинского репрезентативного опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии с 9 по 14 апреля 2019 года, с участием заместителя директора КМИС Антона Грушецкого (ул. Рейтарская 8/5А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.