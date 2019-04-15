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11:30 15.04.2019

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Проект #ЗРАДА VS #ПЕРЕМОГА как шпаргалка для избирателя"

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В понедельник, 15 апреля, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Проект #ЗРАДА VS #ПЕРЕМОГА как шпаргалка для избирателя" журналистки Галины Плачинды о книге диалогов с выдающимися политическими, общественными и религиозными деятелями страны, среди которых Блаженнейший Любомир Гузар, патриарх Филарет, диссидент Левко Лукьяненко, философ Мирослав Попович, писатель Иван Дзюба и др. Участники: автор проекта Галина Плачинда, бывший политзаключённый, диссидент, общественный деятель Семен Глузман, политический эксперт Михаил Чаплыга, шеф-редактор интернет-ресурса "Цензор.нет" Юрий Бутусов, фронтмен группы "Кому вниз" Андрей Середа, ожидается участием по Skype-связи из Лондона экс-генерального директора ГК "Укрспецэкспорт" Сергея Бондарчука. Присутствующим журналистам будет подарен экземпляр книги (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (050) 388-19-91.

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