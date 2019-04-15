Трансляция пресс-конференции на тему "Дети - цветы жизни, а не плод сексуального наслаждения. Химическая кастрация - медицинское мероприятие, которое остановит педофилов"

В понедельник, 15 апреля, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция с участием ведущих экспертов и разработчиков законопроекта №6607 на тему "Дети - цветы жизни, а не плод сексуального наслаждения. Химическая кастрация - медицинское мероприятие, которое остановит педофилов". Участники: народный депутат Украины Олег Недава; народный депутат Украины Мустафа Найем; директор Государственного учреждения "Центр психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя Министерства здравоохранения Украины" Сергей Шум; судебно-психиатрический эксперт высшего квалификационного класса, начальник отдела судебно-психиатрических экспертиз ГУ "Центр психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя МЗ Украины" Елена Козерацкая; юрист-криминолог, кандидат юридических наук, преподаватель Национальной школы судей Украины Анна Маляр (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (050) 835-26-62 (руководитель пресс-службы народного депутата О.Недавы Альбина Кушелева).