Трансляция пресс-конференции на тему "Дело Сергиенко - проект для политического пиара: адвокаты представляют новую версию преступления и доказательства давления на участников дела"

В пятницу, 12 апреля, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Дело Сергиенко - проект для политического пиара: адвокаты представляют новую версию преступления и доказательства давления на участников дела", где будут представлены доказательства вмешательства президента Украины, общественных активистов в процесс рассмотрения дела Сергиенко, а также факты нарушения законодательства со стороны правоохранительных органов и суда. Участники: адвокаты Александр Шадрин, Игорь Михайленко и Валерий Добраница (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (066) 883-69-39, csmania85@gmail.com (Артур Рязанов).