Трансляция пресс-конференции на тему "3 года деятельности правительства Гройсмана: что дальше?"

В среду, 10 апреля, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "3 года деятельности правительства Гройсмана: что дальше?", на которой будет представлен экспертный опрос оценки работы Кабмина, проведенный Агентством моделирования ситуаций. Участники: директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала и заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.