Трансляция пресс-конференции на тему "Укрпрофздравница" - владелец профсоюзного санатория "Жовтень" - заявляет о незаконных действиях и реализацию преступной схемы со стороны уволенного главного врача А.Владимирова"

В четверг, 4 апреля, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Укрпрофздравница" - владелец профсоюзного санатория "Жовтень" - заявляет о незаконных действиях и реализацию преступной схемы со стороны уволенного главного врача Александра Владимирова", на которой расскажут о сложившейся ситуации после проверки финансово-хозяйственной деятельности главного врача - руководителя санатория и принятии решения о его увольнении. Участники: ведущий экономист департамента корпоративных прав и имущества Федерации профсоюзов Украины Андрей Олейник, и.о. председателя правления ЧАО "Укрпрофздравница" Александр Троценко, начальник управления имущественных вопросов ЧАО "Укрпрофздравница" Дмитрий Довганенко, и.о. директора санатория "Жовтень" Сергей Мельник (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (067) 328-61-85.