Кличко приехал голосовать на велосипеде

Мэр Киева Виталий Кличко приехал с тренировки на велосипеде голосовать на выборах президента Украины на избирательный участок в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна сразу после открытия в 8.00.

"От этих выборов зависит, каким образом будет развиваться Украина. Независимо от того, кого изберут президентом, очень важно, чтобы ни в коем случае наше государство не свернуло с курса на евроинтеграцию. Все, что зависит от меня, я делаю и буду делать, чтобы Украина воплощала европейские демократические ценности, стала сильной и успешной страной европейского сообщества", - подчеркнул мэр столицы после голосования.