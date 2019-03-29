Трансляция пресс-конференции на тему "31 марта - день, который завершит очередной этап политической истории новейшей Украины. Какой выбор делают украинцы?"

В пятницу, 29 марта, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "31 марта - день, который завершит очередной этап политической истории новейшей Украины. Какой выбор делают украинцы?". Участники: директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.