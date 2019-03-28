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01:13 28.03.2019

В сети появилось видео пожара и взрывов на автостоянке в Кропивницком

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В Кропивницком спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар на автостоянке, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

27 марта в 20:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре с последующим взрывом на автомобильной стоянке по ул. Киевская в городе Кропивницкий.

"По предварительным данным, произошло горение трех грузовых автомобилей (цистерны с газозаправочных оборудованием). Во время тушения пожара произошло 7 взрывов различной мощности с последующим возгоранием рядом расположенных 10 легковых автомобилей, 5 грузовых автомобилей и здания бывшей СТО на площади 200 м2." – говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в среду вечером.
 

Источник: ФБ страница пользователя Поліщук Іван

Теги: #кропивницкий #пожар #взрывы
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