В сети появилось видео пожара и взрывов на автостоянке в Кропивницком

В Кропивницком спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар на автостоянке, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

27 марта в 20:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре с последующим взрывом на автомобильной стоянке по ул. Киевская в городе Кропивницкий.

"По предварительным данным, произошло горение трех грузовых автомобилей (цистерны с газозаправочных оборудованием). Во время тушения пожара произошло 7 взрывов различной мощности с последующим возгоранием рядом расположенных 10 легковых автомобилей, 5 грузовых автомобилей и здания бывшей СТО на площади 200 м2." – говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в среду вечером.



Источник: ФБ страница пользователя Поліщук Іван