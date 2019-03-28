Трансляция пресс-конференции общественной инициативы "Виборча Рада UA" "Сделаем осознанный выбор!"

В четверг, 28 марта, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция общественной инициативы "Виборча Рада UA" "Сделаем осознанный выбор!", на которой эксперты обнародуют результаты оценки предвыборных программ кандидатов в президенты и прокомментируют ход избирательной кампании. Участники: эксперт в области права, глава правления Центра политико-правовых реформ, преподаватель Национального университета "Киево-Могилянская академия" Игорь Колиушко, доктор философских наук, руководитель отдела в Институте философии НАН Украины Евгений Быстрицкий, профессор политологии НаУКМА, научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань, журналист, шеф редактор интернет-издания "Детектор медиа" Наталья Лигачева, доктор экономических наук, глава правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (098) 053-60-13, shulimovstas@gmail.com (Станислав Шулимов), (067) 722-09-61, dan23477780@gmail.com (Данил Метельский).