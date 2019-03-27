Трансляция пресс-конференции на тему "Ноу-хау выборов-2019: обещания, манипуляции, психологические атаки на избирателя"

В среду, 27 марта, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Ноу-хау выборов-2019: обещания, манипуляции, психологические атаки на избирателя". Участники: политолог, руководитель политико-правовых программ "Украинского Центра общественного развития" Игорь Рейтерович, эксперт-политолог "Украинского Центра общественного развития" Ярослав Телешун и эксперт "Украинского Центра общественного развития" по вопросам информационных и имиджевых технологий Татьяна Илюк (ул. Рейтарская 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (068) 166-86-59.