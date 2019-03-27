Видео

12:30 27.03.2019

Трансляция пресс-конференции на тему "Ноу-хау выборов-2019: обещания, манипуляции, психологические атаки на избирателя"

1 мин читать

В среду, 27 марта, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Ноу-хау выборов-2019: обещания, манипуляции, психологические атаки на избирателя". Участники: политолог, руководитель политико-правовых программ "Украинского Центра общественного развития" Игорь Рейтерович, эксперт-политолог "Украинского Центра общественного развития" Ярослав Телешун и эксперт "Украинского Центра общественного развития" по вопросам информационных и имиджевых технологий Татьяна Илюк (ул. Рейтарская 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (068) 166-86-59.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ляшко с фракцией пытались сорвать заседание Кабмина

"Отойди от меня, нечисть!": Парубий - Новинскому во время голосования "церковного" законопроекта

В Раде подрались нардепы Шуфрич и Береза

МВД Украины получило доступ к видео провокации -тарана российского пограничного корабля - Аваков

Видео: с автоматами бегали по второму этажу, открывали все кабинеты и убивали всех, кого могли найти - директор керченского колледжа

ПОСЛЕДНЕЕ

Трансляция пресс-конференции, посвященной инновационным технологиям контроля за ходом президентских выборов 2019, которые будет использовать ЗЕ!Команда и штаб кандидата в президенты Украины В.Зеленского

Трансляция пресс-конференции о статусе выполнения мирового соглашения между компаниями "Филипп Моррис" и Украиной

Трансляция пресс-конференции на тему "Социальные и электоральные ожидания украинцев от президентских выборов-2019"

Трансляция пресс-конференции на тему "Последний рывок перед финишем избирательной кампании. Чьи шансы преобладают"

Трансляция пресс-конференции А.Гриценко и Г.Учайкина

В Сети появилось видео момента затопления парома в Ираке

Трансляция пресс-конференции на тему "Как нелегальный игорный бизнес борется с легальным спортивным покером руками правоохранителей"

Трансляция пресс-конференции на тему "Угроза прекращения работы водоканалов Украины, потребляющих электрическую энергию от ГП "Укринтерэнерго"

Трансляция пресс-конференции на тему "Что происходит с реформой прокуратуры? Кто побеждает - "старая система" или "новый подход"?"

Трансляция пресс-конференции на тему "Реновация ветхого жилья в Киеве и расселение жителей – первый опыт частного застройщика"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА