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11:00 27.03.2019

Трансляция пресс-конференции, посвященной инновационным технологиям контроля за ходом президентских выборов 2019, которые будет использовать ЗЕ!Команда и штаб кандидата в президенты Украины В.Зеленского

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В среду, 27 марта, в 11.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция, посвященная инновационным технологиям контроля за ходом президентских выборов 2019, которые будет использовать ЗЕ!Команда и штаб кандидата в президенты Украины В.Зеленского. Участники: руководитель предвыборного штаба Владимира Зеленского Иван Баканов, координатор ЗЕ!Команды Александр Корниенко, эксперт в сфере информационных технологий Александр Ольшанский, главный юрист предвыборного штаба Владимира Зеленского, эксперт в области избирательного права Вадим Галайчук (ул. Рейтарская 8/5-А). Аккредитация журналистов обязательна до 19.00 26 марта по тел. (097) 086-43-13, (098) 021-20-85, press@ze2019.com.

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