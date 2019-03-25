Трансляция пресс-конференции А.Гриценко и Г.Учайкина

В понедельник, 25 марта, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется совместная пресс-конференция на тему "Подписание совместного Меморандума о легализации и законодательном урегулировании вопроса обращения и применения гражданами Украины огнестрельного оружия". Участники: кандидат на пост президента Украины Анатолий Гриценко, председатель Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (066) 385-44-99 (Виктория).