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10:26 25.03.2019

Трансляция пресс-конференции А.Гриценко и Г.Учайкина

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В понедельник, 25 марта, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется совместная пресс-конференция на тему "Подписание совместного Меморандума о легализации и законодательном урегулировании вопроса обращения и применения гражданами Украины огнестрельного оружия". Участники: кандидат на пост президента Украины Анатолий Гриценко, председатель Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (066) 385-44-99 (Виктория).

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