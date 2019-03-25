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13:30 25.03.2019

Трансляция пресс-конференции на тему "Социальные и электоральные ожидания украинцев от президентских выборов-2019"

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В понедельник, 25 марта, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" состоится пресс-конференция на тему "Социальные и электоральные ожидания украинцев от президентских выборов-2019". Участники: руководитель Центра социального инжиниринга "РАНД" Дмитрий Громаков, эксперт-социолог, руководитель сектора исследований Центра социального инжиниринга "РАНД" Сергей Демьянов, политический эксперт Олег Вострых (ул. Рейтарская, 8/5-А, 3-й этаж). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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