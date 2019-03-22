Видео

13:11 22.03.2019

В Сети появилось видео момента затопления парома в Ираке

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Камера наблюдения запечатлела момент затопления туристического парома на реке Тигр в иракском городе Мосуле.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры! 
 

Теги: #паром #мосул #авария #чп
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