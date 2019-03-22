В Сети появилось видео момента затопления парома в Ираке
Камера наблюдения запечатлела момент затопления туристического парома на реке Тигр в иракском городе Мосуле.
Внимание! Видео содержит шокирующие кадры!
Камера наблюдения запечатлела момент затопления туристического парома на реке Тигр в иракском городе Мосуле.
Внимание! Видео содержит шокирующие кадры!
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