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09:21 22.03.2019

Трансляция пресс-конференции на тему "Как нелегальный игорный бизнес борется с легальным спортивным покером руками правоохранителей"

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В пятницу, 22 марта, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Как нелегальный игорный бизнес борется с легальным спортивным покером руками правоохранителей". Участники: вице-президент ГС "Никпокерспорт" Алла Шевчук; адвокат ГС "Никпокерспорт" К.Татарченко; заместитель председателя Всеукраинского объединения работодателей отрасли культуры, отдыха и развлечений Игорь Макиевский; совладелец и управляющий партнер международной компании ArtBuild Hotel Group Алексей Евченко. На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ и антикоррупционных общественных организаций (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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