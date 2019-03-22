Трансляция пресс-конференции на тему "Как нелегальный игорный бизнес борется с легальным спортивным покером руками правоохранителей"

В пятницу, 22 марта, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Как нелегальный игорный бизнес борется с легальным спортивным покером руками правоохранителей". Участники: вице-президент ГС "Никпокерспорт" Алла Шевчук; адвокат ГС "Никпокерспорт" К.Татарченко; заместитель председателя Всеукраинского объединения работодателей отрасли культуры, отдыха и развлечений Игорь Макиевский; совладелец и управляющий партнер международной компании ArtBuild Hotel Group Алексей Евченко. На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ и антикоррупционных общественных организаций (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.