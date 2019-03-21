Трансляция пресс-конференции на тему "Угроза прекращения работы водоканалов Украины, потребляющих электрическую энергию от ГП "Укринтерэнерго"

В четверг, 21 марта, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Угроза прекращения работы водоканалов Украины, потребляющих электрическую энергию от поставщика последней надежды ГП "Укринтерэнерго" о действиях НКРЭКУ, из-за которых предприятия оказываются на грани банкротства, что может привести к их остановке и, как следствие, к экологической катастрофе. Участники: вице-президент Ассоциации "Укрводоканалэкология" Ольга Бабий, директор Ассоциации Александр Шкинь, заместитель генерального директора КП ДОР "Аульский водовод" Виталий Неопрятный, директор по инвестициям и перспективному развитию КП "Компания "Вода Донбасса" Виктор Заводовский (ул. Рейтарская 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.