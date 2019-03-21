Трансляция пресс-конференции на тему "Реновация ветхого жилья в Киеве и расселение жителей – первый опыт частного застройщика"

В четверг, 21 марта, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Реновация ветхого жилья в Киеве и расселение жителей – первый опыт частного застройщика". Участники: коммерческий директор компании "Интергал-Буд" Анна Лаевская, руководит ель группы управления проектами компании "Интергал-Буд" Роман Лёшенко, исполнительный директор Конфедерации строителей Украины Виталий Грусевич, члены инициативной группы дома на ул. Макаровская, 1 (ул. Рейтарская 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (066) 635-37-18, (067) 263-99-69 (Наталья).