Трансляция пресс-конференции на тему "Что происходит с реформой прокуратуры? Кто побеждает - "старая система" или "новый подход"?"

(добавлен участник Е.Балаба, изменения в должностях участников)

В четверг, 21 марта, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Что происходит с реформой прокуратуры? Кто побеждает - "старая система" или "новый подход"?". Почему прокуратуру оставляют принципиальные, профессиональные кадры? Как наказывают молодых прокуроров, которые идут против системы? Сколько миллионов теряет государственный бюджет за освобождение прокуроров и кто за это должен отвечать? Участники: прокурор, руководитель Запорожской местной прокуратуры №2 (г.Запорожье) Роман Мазурик; общественный деятель, правозащитник Артем Фоменко; журналист, общественный деятель, советник командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (г. Одесса) Елена Балаба; правовед Богдан Горбань (ул. Рейтарская 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.