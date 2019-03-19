В субботу активисты Подола и Воздвиженки устроили акцию самосада - высадили фруктовый сад. На площадке возле арестованного Подольским районным судом жилищного комплекса (Вознесенский спуск, 18-20) инициативная группа убрала мусор, завезла фруктовые деревья и две голубые ели.

Организаторы акции - инициативная группа Facebook-комьюнити "Подоляночка", ОО "Общественная стража Подола" и ОО "Старый Подол". Активисты говорят, что главная цель самосада - привлечь внимание киевской власти и лично мэра В. Кличко к проблеме незаконного строительства ЖК. Комплекс возводится без согласования с Государственной архитектурно-строительной инспекцией.

Кроме того, с помощью этой акции местные жители заявляют о стремлении сохранить исторический облик Подола и свежий воздух в районе, который считается визитной карточкой столицы. После акции самосада всем желающим раздавали яблоки, которые, по мнению организаторов акции, символизируют будущий фруктовый урожай и зеленое будущее Подола.