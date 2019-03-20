Трансляция пресс-конференции на тему "Диалог с властью относительно решения вопроса о сносе жилого комплекса "Перспектива"

В среду, 20 марта, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Диалог с властью относительно решения вопроса о сносе жилого комплекса "Перспектива". Участники заместитель главы Киевской городской государственной администрации Вячеслав Непоп; и.о. председателя общественной организации ЖК "Перспектива" Руслан Миронюк; адвокат ЖК "Перспектива" Елена Чвир; председатель ОО "Общество и Закон" Михаил Ильницкий; инвестор ЖК "Перспектива" Петр Самсонюк; адвокат ЖК "Перспектива" Сергей Сидоренко (ул. Рейтарская 8/5-А). Аккредитация журналистов обязательна по тел. (067) 538-28-89 (Миронюк Руслан Николаевич).