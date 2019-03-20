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10:55 20.03.2019

Трансляция пресс-конференции на тему "Подготовка к ВНО становится еще доступнее и эффективнее"

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В среду, 20 марта, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Подготовка к ВНО становится еще доступнее и эффективнее". Онлайн-платформа Be Smart совместно с Министерством образования и науки, Украинским центром оценивания качества образования запускают новый проект, который предоставляет украинским школьникам дополнительные возможности для обучения. Участники: руководитель благотворительной организации "Фонд Максима Степанова" Юлия Пилипко, заместитель министра образования и науки Украины. Вадим Карандий, заместитель главы Одесской областной государственной администрации. Сергей Колебошин (ул. Рейтарская 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (098) 133-93-43 (Людмила).

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