Трансляция пресс-конференции на тему "Политическая ситуация и электоральные ориентации населения Украины: март 2019"

В среду, 20 марта, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Политическая ситуация и электоральные ориентации населения Украины: март 2019" по результатам опроса, проведенного с 11 по 18 марта 2019 года. Участники: глава правления Украинского института социальных исследований имени А. Яременко Ольга Балакирева, директор Центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук, директор социологической компании Seetarget, доцент факультета социологии Киевского национального университета им. Т.Шевченко Алексей Боровский (ул.Рейтарская 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительна информация по тел. (068) 124-6970, (050) 310-31-47, bon.smc@gmail.com, bon@ief.org.ua, dmitruk_d@ukr.net, http://www.uisr.org.ua.