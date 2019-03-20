Видео

09:30 20.03.2019

Трансляция пресс-конференции на тему "Политическая ситуация и электоральные ориентации населения Украины: март 2019"

1 мин читать

В среду, 20 марта, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Политическая ситуация и электоральные ориентации населения Украины: март 2019" по результатам опроса, проведенного с 11 по 18 марта 2019 года. Участники: глава правления Украинского института социальных исследований имени А. Яременко Ольга Балакирева, директор Центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук, директор социологической компании Seetarget, доцент факультета социологии Киевского национального университета им. Т.Шевченко Алексей Боровский (ул.Рейтарская 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительна информация по тел. (068) 124-6970, (050) 310-31-47, bon.smc@gmail.com, bon@ief.org.ua, dmitruk_d@ukr.net, http://www.uisr.org.ua.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Отойди от меня, нечисть!": Парубий - Новинскому во время голосования "церковного" законопроекта

В Раде подрались нардепы Шуфрич и Береза

МВД Украины получило доступ к видео провокации -тарана российского пограничного корабля - Аваков

Видео: с автоматами бегали по второму этажу, открывали все кабинеты и убивали всех, кого могли найти - директор керченского колледжа

В сети появилось видео пожара на АЗС под Киевом

ПОСЛЕДНЕЕ

Активисты Подола и Воздвиженки устроили акцию самосада

Трансляция пресс-конференции по поводу прекращения электроснабжения крупнейшим должникам Киева

Трансляция пресс-конференции на тему "НКРЭКУ начала проверять облгазы: первые результаты"

Трансляция пресс-конференции на тему "Выборы-2019: кто и с какой целью манипулирует темой подкупа избирателей?"

Трансляция пресс-конференции участников движения "Люди важливі" по формированию "Кадрового резерва Украины": есть вакансии для 1000 порядочных профессионалов

Трансляция пресс-конференции на тему "Выборы президента Украины: за кого готовы отдать свой голос украинцы 31 марта"

Трансляция пресс-конференции на тему "Объединение наших здоровых сил оппозиции - в интересах избирателей всей страны"

Трансляция пресс-конференции на тему "Новейшие формы социологических манипуляций на президентских выборах"

Трансляция пресс-конференции на тему "Вера. Армия. Мова?" о захвате Храма Рождества Христова

Трансляция пресс-конференции на тему "Риски дестабилизации ситуации в Украине накануне президентских выборов"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА