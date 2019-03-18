Трансляция пресс-конференции участников движения "Люди важливі" по формированию "Кадрового резерва Украины": есть вакансии для 1000 порядочных профессионалов

В понедельник, 18 марта, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция участников движения "Люди важливі" по формированию "Кадрового резерва Украины": есть вакансии для 1000 порядочных профессионалов. Участники: первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов; депутат Киевского городского совета, глава депутатской группы "Киевская команда" Сергей Гусовский; руководитель Офиса эффективного регулирования (BRDO) Алексей Гончарук; предприниматель, куратор "Кадрового резерва Украины" Елена Шуляк; руководитель "Украинского института будущего" Виктор Андрусив (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (099) 020-09-25 (Анастасия Климчук), www.lyudy.com.ua.